Österreich statt DFB-Team? ÖFB buhlt um Bayern-Youngster Paul Wanner

Verliert Deutschland ein großes Talent an Österreich? Der erst 16 Jahre alte Paul Wanner hat schon jetzt bewegende erste Wochen des Jahres hinter sich: Erst gab der Offensivspieler nur wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern München, wurde damit zweijüngster Spieler der Liga-Geschichte und unterschrieb wenig später seinen ersten Profi-Vertrag beim Rekordmeister. Die Berufung für eine A-Nationalmannschaft wäre der nächste große Moment in Wanners noch so junger Karriere, doch welche wählt er aus? Die Mutter des in Deutschland geborene Youngsters ist Österreicherin, was den österreichischen Verband auf den Plan ruft. Gegenüber dem Kicker hat ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel nun Interesse an Wanner bekundet.

