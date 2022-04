Österreich statt Manchester United? Bericht: Ralf Rangnick Favorit als ÖFB-Teamchef

Einem Bericht des Kurier zufolge soll Ralf Rangnick Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft werden. Eine "Sensation" bahne sich an, schrieb die Zeitung am Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe. Demnach will Verbandspräsident Gerhard Milletich dem Präsidium Rangnick "als Favoriten" auf den Posten an diesem Freitag präsentieren.

