Österreich-Trainer Foda gibt finalen EM-Kader bekannt – 21 Bundesliga-Profis dabei

Österreich geht mit insgesamt 21 Profis aus der deutschen Bundesliga in die Europameisterschaft . Nationaltrainer Franco Foda gab am Montag seinen endgültigen 26 Spieler umfassenden Kader für die paneuropäische EM bekannt. Der 27 Jahre alte Mainzer Phillipp Mwene ist nicht mehr dabei, der Verteidiger wurde von Foda noch aus dem vorläufigen Kader gestrichen.

Foda versammelt seine Mannschaft am Donnerstag in Bad Tatzmannsdorf zum Trainingslager, am Freitag steht die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Die Österreicher testen in der Vorbereitung noch gegen England (2. Juni) und die Slowakei (6. Juni). Bei der Europameisterschaft trifft das Foda-Team dann auf die Niederlande, Nord-Mazedonien und die Ukraine.