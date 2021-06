Österreich erstmals im EM-Achtelfinale: Torschütze Christoph Baumgartner reagiert emotional

„Oh, wie ist das schön!“ David Alaba ließ sich von den singenden Fans in der Kurve feiern, Franco Foda jubelte völlig gelöst in die Kamera. Ein Bundesliga-Duo hat Österreich in sein erstes EM-Achtelfinale geführt und genau 43 Jahre nach der deutschen Schmach von Cordoba für einen neuen rot-weiß-roten Fußball-Feiertag gesorgt. Dank des starken Vorlagengebers Alaba und Torschütze Christoph Baumgartner schaffte das Team des deutschen Trainers Foda am Montag in Bukarest mit dem 1:0 (1:0) gegen die Ukraine den dringend benötigten Sieg fürs Weiterkommen.

