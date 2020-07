Österreicher mit Torriecher: Dynamo Dresden holt Stürmer Philipp Hosiner

Dresden. In Jubelpose war Philipp Hosiner vergangene Saison oft zu sehen: Für den Chemnitzer FC lieferte der österreichische Stürmer in 28 Einsätzen 19 Tore und sechs Vorlagen. Seine vier Doppelpacks in Folge vom 20. bis 23. Spieltag sind Drittligarekord. Am letzten Spieltag traf er im Kampf gegen den Abstieg beim Heimsieg gegen Hansa Rostock sogar dreifach. Dennoch mussten die Himmelblauen aufgrund der schlechteren Tordifferenz den Weg in die Regionalliga antreten.

Hosiner ist in der Box eiskalt

Dafür besaß Hosiners Vertrag jedoch keine Gültigkeit – der 31-Jährige war ablösefrei zu haben. Nun hat Dynamo Dresden zugeschlagen und den gebürtigen Burgenländer am Montag mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Wie die Schwarz-Gelben mitteilten, wird Hosiner mit der Rückennummer 14 auflaufen und damit Dresdens Zweitliga-Rekordtorschützen Moussa Koné beerben. Zwischenzeitlich trug Leihspieler Ondrej Petrak die Nummer.

DURCHKLICKEN: Ein Österreicher mit Stürmerblut Philipp Hosiner hat schon bei seinen früheren Stationen in der alten Försterei und in Chemnitz einen exzellenten Torriecher bewiesen. © Archiv

„Philipp Hosiner ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, und in der Box eiskalt ist. Außerdem hat er ein gutes Gespür für den freien Raum und ist kombinationsstark. Er wird unser Offensivspiel sicher bereichern“, erklärt Dynamo Dresdens Sport-Geschäftsführer Ralf Becker. „Ich kann es kaum erwarten, hoffentlich schon bald selbst mit den positiv verrückten Dynamo-Fans im Rücken aufzulaufen, möchte der Mannschaft vom ersten Tag an helfen und auf dem Platz abliefern“, sagt Philipp Hosiner.

An Erfahrung jedenfalls bringt er jede Menge mit an die Lennéstraße. Nach Jugendstationen in seiner Geburtsstadt beim SC Eisenstadt und später beim SV St. Margarethen, AKA Burgenland und SV Mattersburg folgte 2006 der erste Wechsel nach Deutschland in den Nachwuchs von 1860 München. Zwei Jahre später stand er für die Löwen-Reserve erstmals in der Regionalliga Süd auf dem Feld. Nach dem Wechsel zum SV Sandhausen feierte Hosiner 2009 sein Auswärtsdebüt in der 3. Liga übrigens mit einem 3:0-Sieg bei Dynamo Dresden.

Erfahrungen in der Champions League

Im Sommer 2010 kehrte der 1,81 Meter große Angreifer dann aber erstmal nach Österreich zurück und spielte bis 2011 für den First Vienna FC, in der Folgesaison für den FC Admira Wacker Mödling sowie von 2012 bis 2014 für Austria Wien. Dort erlebte er einen ersten Karrierehöhepunkt, als er 2013 nicht nur österreichischer Meister, sondern mit 32 Treffern Torschützenkönig wurde. So sammelte er im Herbst 2012 sogar Erfahrungen in der Champions League, wo er beim 4:1-Sieg gegen Zenit St. Petersburg zwei Tore beisteuern konnte.

Anschließend folgte eine weniger erfolgreiche Zeit beim französischen Erstligisten Stade Rennes. Als er nach einem halben Jahr zum 1. FC Köln ausgeliehen werden sollte, folgte der Schock: Beim Medizincheck entdeckten Ärzte im Januar 2015 einen zwei Kilogramm schweren Nierentumor. Doch nach erfolgreicher Operation konnte Hosiner schon im Mai wieder spielen. Dann ging er im Sommer 2015 tatsächlich zu den „Geißböcken“. Gleich in seinem ersten Bundesligaspiel traf er.

Im Jahr 2016 wechselte er zu Union Berlin. „Die beiden Ex-Dynamos Akaki Gogia und Toni Leistner haben stets nur das Beste über den Verein erzählt“, berichtet Hosiner, wie er zu seinem guten Eindruck von Dynamo kam. Als er mit den Köpenickern in der 2. Bundesliga auswärts auf die SGD traf, seien das für ihn „Highlight-Partien“ gewesen, sagt er. Kein Wunder, verabschiedete er sich doch am letzten Spieltag der Saison 2017/18 mit seinem Tor des Tages zum 1:0 in der 82. Minute im Rudolf-Harbig-Stadion nach zwei Jahren von den „Eisernen“.

Die SGD hat am Montag Philipp Hosiner verpflichtet. Der Stürmer wechselt ablösefrei zur Sportgemeinschaft und wird mit... Gepostet von SG Dynamo Dresden am Montag, 20. Juli 2020