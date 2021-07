"Das muss unser Anspruch sein": OSV Hannover will in die Aufstiegsrunde - Ortega kritisiert Modus

Enttäuschte Gesichter am ersten Spieltag?

Zum Vorbereitungsstart hat Coach Ortega 26 Spieler zur Verfügung. „Für OSV-Verhältnisse liegt ein ruhiger Sommer hinter uns. Bei unserem Team hat sich fast nichts getan“, sagt der Trainer. Nur Ersatzkeeper Niklas Manke (FC Burgwedel) sowie Gideon Afriyie (Ziel unbekannt) haben die Oststädter verlassen. Doch auch aufseiten der Neuzugänge hat sich wenig getan. Den OSV verstärken zur neuen Saison Robin Stark (eigene Jugend) und Gregor Adler, der Student ist nach Hannover gezogen.

„Zum Glück ist unser Kader aus der letzten Spielzeit zu 95 Prozent zusammengeblieben. Wir haben eine sehr gute Truppe“, meint Ortega stolz. Zwar gab es eine Vielzahl an Testspielern, die zu den Hannoveranern wechseln wollten. Diese hätten jedoch das Potenzial für die Stammelf besitzen müssen, um angenommen zu werden. Das hatten die meisten Probespieler nicht. Der qualitativ ausgeglichene Kader könnte auch zu Schwierigkeiten führen, meint Ortega: „Am ersten Spieltag wird es bestimmt traurige Gesichter geben, weil nicht alle spielen können. Da werden wir harte Entscheidungen treffen müssen.“

"Die Verantwortlichen haben mit Fußball nichts am Hut"

Wenig Lust hat Ortega auf den Modus, in dem in der Landesliga gespielt wird. Erneut wird es in der Vorrunde zwei Neunerstaffeln geben. „Dieser Modus ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Die Verantwortlichen haben mit Fußball nichts am Hut, sonst trifft man so eine Entscheidung nicht“, ärgert sich der Trainer. Durch die Vorrunde erlange man überhaupt keinen Vorteil, weil die Punkte nicht in die Auf- oder Abstiegsrunde mitgenommen werden. „Wenn man gegen eine Mannschaft zweimal gewonnen hat und in der Auf- oder Abstiegsrunde noch mal gegen sie spielen muss, kann man auf eine komplett andere Mannschaft treffen, weil sie sich im Winter verstärkt hat. Da geht der sportliche Aspekt flöten“, hadert Ortega.

Trotz dem aus seiner Sicht schlechten Modus gibt es für sein Team nur ein Ziel: „Wir spielen zwar in der stärkeren Staffel, dennoch möchten wir in die Aufstiegsrunde. Das muss unser Anspruch sein.“