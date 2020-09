"Muss eindeutig besser werden": Emilio Ortega ärgert sich über Chancenwucher des OSV

Das ist anfangs zum Haareraufen gewesen für OSV-Trainer Emilio Ortega. "Wir hätten nach den ersten sieben Minuten mindestens 3:0 führen müssen", sagte er nach dem Duell der Landesliga Nord mit dem TSV Wetschen. "Und diese Aussage ist nicht einmal übertrieben", ergänzte er. Klarste Chancen ließen die Gastgeber in der Anfangszeit aus. Immerhin reichte es am Ende noch zu einem 1:0-Erfolg. "Wir belohnen uns einfach nicht. Die Chancenverwertung muss eindeutig besser werden", sagte Ortega.

Es war schon fast grob fahrlässig, was für Möglichkeiten sein Team ausließ. Nach 30 Sekunden scheiterte Michael Owusu per Kopf an Wetschens Torwart Tim Becker. Eineinhalb Minuten später lief der Offensivmann alleine auf den Schlussmann zu und schob den Ball am Tor vorbei. Patrick Richter machte ihm das gleich doppelt nach (4., 7.). „Da gibt es kein Drumherumreden. Man muss so geil sein, den Ball im Tor versenken zu wollen. Da ist es völlig egal, wie der Gegner heißt“, sagte Ortega.