Ottmar Hitzfeld verteidigt BVB-Coach Lucien Favre: "Überragender Job" - Großes Lob für Hansi Flick

Ottmar Hitzfeld hat BVB-Trainer Lucien Favre gegen stetige Kritik verteidigt. "Lucien Favre macht in Dortmund einen überragenden Job. Man muss doch auch die Voraussetzungen betrachten: Die Bayern haben finanziell ganz andere Möglichkeiten als der BVB. Favre muss in Dortmund einen anderen Weg gehen, mit jungen Spielern arbeiten und sie ausbilden. Der FC Bayern kauft diese Topspieler einfach ein", sagte der ehemalige Dortmunder und Münchner Trainer den Ruhr Nachrichten.

Hitzfeld attestierte der Borussia vor dem Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) gegen den FC Bayern einen positiven Trend: "Man sieht klar, dass sie sich weiterentwickeln unter ihrem Trainer Lucien Favre. Aktuell legen sie mehr Wert auf defensive Stabilität. Das funktioniert bislang gut, und diese Herangehensweise halte ich für sehr vernünftig", sagte der 71 Jahre alte Fußball-Pensionär. Mit nur zwei Gegentoren stellt der Revier-Klub die beste Abwehr der Liga. "Der BVB hat in den vergangenen Jahren immer sehr ansprechend nach vorne gespielt, war aber defensiv zu anfällig. Das hat sich gebessert in dieser Saison", befand Hitzfeld.