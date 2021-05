"Historisches geleistet": Hitzfeld lobt Bayern-Trainer Flick – "Hervorragende Lösung" für DFB

Flick selbst hatte am Freitag ersten Kontakt zu DFB-Direktor Oliver Bierhoff bezüglich einer etwaigen Anstellung bei der Nationalmannschaft bestätigt, zugleich jedoch auch andere Optionen ins Spiel gebracht. "Es gab schon Gespräche mit Oliver Bierhoff, aber es gab auch durchaus andere Gespräche. Was die Zukunft betrifft, ist noch lange nichts entschieden und ich warte ab, was noch kommt", so Flick. Ob er den Bundestrainer-Posten einem Job als Klub-Trainer vorziehen würde, wollte Flick nicht sagen. Allerdings verwies er auf seine Vertrautheit mit dem Posten, den aktuell noch Löw bekleidet und unter dem Flick als Co-Trainer 2014 Weltmeister wurde: "Langweilig ist der (Bundestrainer-Job, Anm. d Red.) bestimmt nicht", sagte der 56-Jährige und erklärte: "Bundestrainer ist etwas Besonderes. Man hat eine Mannschaft mit den Besten aus Deutschland. Ich war da lange eng mit dabei. Ich habe eine sehr sehr schöne, gute Zeit gehabt, von daher weiß ich, was mich da erwarten wird."