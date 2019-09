Trainer-Legende Hitzfeld warnt: Bundesliga-Klubs nur mit Investoren auf Dauer konkurrenzfähig

Die Bundesliga -Klubs können nach Ansicht von Ottmar Hitzfeld langfristig nur mit einer umfassenderen Öffnung für Investoren international konkurrenzfähig bleiben. Kurz vor dem Start in die neue Champions-League -Saison am Dienstagabend nannte der frühere Erfolgstrainer die Premier League als Beispiel. "Der englische Fußball hat einen Riesen-Vorsprung, vor allem im finanziellen Bereich", sagte der 70-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Und die besten Spieler gehen da hin, wo das meiste Geld bezahlt wird."

Hitzfeld: Bundesliga kann mit Talente-Förderung allein nicht dauerhaft konkurrenzfähig sein

Im vergangenen Sommer hatte der FC Liverpool mit einem 2:0-Sieg im englischen Finale gegen Tottenham Hotspur den Titel in der Königsklasse gewonnen. Abgehängt sieht Hitzfeld die Bundesliga im internationalen Vergleich trotz der schwachen Vorsaison in der Champions League aber nicht. "Jetzt geht es darum, wieder selbstbewusst in diesen Wettbewerb zu gehen", sagte er. "Deutschland muss sich nicht verstecken. Wir haben eine gute Mentalität, wir haben großartige Stadien, großartige Trainingsgelände und gutes Scouting in jedem Verein."