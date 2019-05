Ottmar Hitzfeld kritisiert die BVB-Bosse und Trainer Lucien Favre: "Fand ich falsch"

"Und jetzt macht mir Dortmund einen sehr nervösen Eindruck. Aber gerade in den letzten drei Spielen kommt es auf die Nervenstärke an", sagte Hitzfeld im Interview der Zeitung Blick in der Schweiz.

Der ehemalige Meister-Macher Hitzfeld befand: "Es war nach dem 2:4 gegen Schalke nicht besonders geschickt zu sagen, der Titel sei weg." Aufgrund der vergangenen Spiele spreche das "Momentum" nun für die Bayern. "Sie haben einen Riesenrückstand aufgeholt und haben es nun in der eigenen Hand. Dortmund ist den Beweis schuldig geblieben, Big Points machen zu können."