Ottmar Hitzfeld über EM-Lauf der Schweiz, Gegner Spanien und seinen Nachfolger als Nati-Coach

Ottmar Hitzfeld (72) kennt sich aus in der Schweiz. Vom südbadischen Lörrach aus, seiner Heimatstadt, wechselte er schon als Spieler ins kleine Nachbarland. Mit dem FC Basel holte er zweimal die Schweizer Meisterschaft, später gewann er sie als Trainer mit dem Grasshoppers Zürich ebenfalls zweimal. Nachdem er Borussia Dortmund 1997 und den FC Bayern 2001 zum Champions-League -Triumph geführt hatte, heuerte er im Spätherbst seiner Trainerkarriere erneut in der Schweiz an. Nach der EM 2008 übernahm er die Nationalmannschaft, deren Coach er bis 2014 blieb. Im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) , spricht er über die Chancen gegen den kommenden Viertelfinalgegner Spanien, Trainernachfolger Vladimir Petkovic und einige Stars, die er noch aus seiner Zeit kennt.

SPORT BUZZER: Herr Hitzfeld, wie haben Sie den Fernsehabend am Montag mit dem Elfmeterschießen zwischen der Schweiz und Frankreich im EM-Achtelfinale erlebt?

Ja, ich habe ihnen das zugetraut. Ich kenne die Qualitäten dieser Mannschaft, diesmal haben sie es auch abrufen können. Wenn die Schweizer nicht in der Favoritenrolle sind, und die Franzosen waren ja der klare Favorit, dann sind sie meist stärker, als wenn sie selbst höher als ihr Gegner eingestuft werden. Sie konnten nur gewinnen. Nun ist der Knoten geplatzt, endlich wurde das Achtelfinale überstanden.

Wenn man Frankreich eliminiert, kann man auch gegen Spanien weitergekommen. Ich halte das für möglich. Spanien ist nicht mehr das Spanien, das es in den Jahren ihrer großen spielerischen Dominanz zwischen 2008 und 2012 war.

Wie weit kann es noch gehen für die Schweizer? Die nächste Hürde ist ebenfalls haushoch. Am Freitag wartet in St. Petersburg Spanien.

Die Kroaten haben gezeigt, wie verwundbar die Spanier aktuell sind und sie noch in eine Verlängerung gezwungen. Spanien ist aktuell ein Team auf der Suche, personell im Umbruch. Das haben die bisherigen Ergebnisse gezeigt. Aber man kann immer eine Sensation schaffen. Auch 2010 in Südafrika, als die Spanien auf ihrem Zenit waren, konnten wir mit der Schweizer Nationalmannschaft einen historischen Erfolg erzielen.

Sie sprechen die goldene Ära der Spanier von damals an: Europameister, Weltmeister und erneut Europameister . Und nun?

Zum Vorrundenauftakt überraschten Sie als Chefcoach der „Nati“ die Spanier mit einem 1:0 in Durban, scheiterten am Ende jedoch als Dritter der Gruppenphase. Vier Jahre später in Brasilien unterlagen Sie im Achtelfinale kurz vor Ende der Verlängerung dem späteren Finalisten Argentinien unglücklich 0:1. Mit dabei damals wie heute: Xherdan Shaqiri, Fabian Schär, Mario Gavranovic, Admir Mehmedi, Haris Seferovic, Ricardo Rodríguez und Anführer Granit Xhaka.

Seferovic, Rodríguez und Xhaka wurden ja 2009 in Nigeria U17-Weltmeister. Ich habe Granit schon mit 18 in der A-Nationalelf spielen lassen. Vor einem Spiel in Wembley gegen England habe ich mit ihm gesprochen, ob er sich das zutraut. Da hat er mir geantwortet: Ja, natürlich. Warum nicht?