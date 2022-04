Ghana-Coach bei der WM und Talente-Trainer beim BVB? Wie Otto Addo seine Zukunft plant

"Wenn du zurückkommst, werden wir dich kidnappen. Wir werden dir nicht erlauben, nach Dortmund zurückzukehren. Sobald du herkommst, werden wir dich nicht wieder gehen lassen." Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo war extrem gut gelaunt und scherzte in einem aufgezeichneten Telefongespräch mit Otto Addo. Der frühere Bundesliga-Profi ist im westafrikanischen Land ein Held. Den Status erarbeitete sich der Talente-Trainer von Borussia Dortmund mit der geschafften WM-Qualifikation im Duell mit Erzrivale Nigeria. Kaum einer hatte im Vorfeld damit gerechnet – doch Addo überzeugte sie alle als Interimstrainer. Anzeige

"Mir war es sehr wichtig eine Einheit zu schaffen - auf und außerhalb des Platzes", sagte der eingesprungene Coach im Gespräch mit dem SPORTBUZZER: "Es war sehr schön zu sehen, wie die Jungs in sehr kurzer Zeit meinem Anspruch an Kompaktheit, Disziplin und Mentalität gerecht wurden." Addo legte viel Wert auf diese Komponenten, erhielt von den Spielern ein positives Feedback. Der 46-Jährige überzeugte besonders im Rückspiel gegen Nigeria mit taktischen Maßnahmen. Er stellte das System während des Spiels mehrmals um, wechselte zur Pause dreimal – und brachte damit die Super Eagles völlig aus dem Konzept. "Ich war überrascht, dass die Truppe die Herausforderung meistern konnte, die drei von mir vorgegebenen Systeme in kürzester Zeit so umzusetzen", sagte Addo.

Nach dem 0:0 im Hinspiel erkämpften die Black Stars im Rückspiel ein 1:1-Remis und sicherten dank der Auswärtstorregel das Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. "Die erste Elf hat Unglaubliches geleistet, gleiches gilt aber auch für die Spieler, die eingewechselt sowie ausgewechselt wurden oder gar nicht gespielt haben. Die Jungs sind mit einer positiven Einstellung und Teamspirit hervorragend mit teilweise harten Entscheidungen vom Trainerteam umgegangen", sagte Addo, der am Ende von seinen Spielern auf Schultern durch die Kabine getragen wurde. Sie alle wünschen sich eine Zukunft mit dem Ex-Bundesliga-Profi im Nationalteam.

Ghana und BVB: Addo plant Doppeljob

Die aktuelle Situation ist nach SPORTBUZZER-Informationen aber nicht ganz so einfach. Addo ist vertraglich bei Borussia Dortmund als Talente-Trainer nur noch bis zum 30. Juni 2022 gebunden. Danach wäre er frei für die Aufgabe als Chef-Trainer Ghanas. Doch eine Entscheidung über die Zukunft hat der 46-Jährige noch nicht getroffen. Addo möchte am liebsten beide Positionen bekleiden. "Es hat mich sehr beeindruckt, wie ich mit offenen Armen empfangen wurde", sagt er über seine ersten Erfahrungen als Ghana-Coach: "Unvergessen bleibt der Empfang in Ghana nach der Rückreise. Wir konnten dem ganzen Volk in Ghana viel Hoffnung und Glück geben."

Mit dem Nationalteam würde Addo vor einer schweren Aufgabe bei der WM in Katar stehen. In der Gruppe treffen die Black Stars auf Portugal, Südkorea und Uruguay. "Bei einer WM ist jedes Spiel schwer. Aber wenn wir bei einhundert Prozent sind, können wir jeden schlagen", blickt der Ex-Profi schon jetzt optimistisch auf die WM-Herausforderungen. Doch bis zum ersten Spiel gegen Portugal vergehen noch 234 Tage. Addos Fokus liegt jetzt erstmal wieder auf der Aufgabe beim BVB. Dem Revierklub habe er viel zu verdanken. "Ich konnte von hervorragenden Trainern wie Lucien Favre, Edin Terzic und Marco Rose schon sehr viel lernen", sagt der Talente-Trainer.

Tägliche Arbeit mit Bellingham und Co.

Beim BVB darf er seine eigenen Ideen mit einbringen. Er steht dort besonders mit Spielern wie Jude Bellingham oder auch Youssoufa Moukoko im Austausch, macht mit ihnen viele Analysen und führt intensive Gespräche. "Förderlich ist sicherlich auch, dass ich mich durch meine Arbeit mit den Top-Talenten des BVB noch intensiver und individueller mit meinen Spielern auseinandersetze, was für meinen Umgang mit den Nationalspielern hilfreich war", so Addo.