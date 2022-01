Während Liga-Spiels in Katar: Ousmane Coulibaly erleidet Herzinfarkt auf dem Platz

Malis Nationalspieler Ousmane Coulibaly hat bei einem Ligaspiel in Katar einen Herzinfarkt erlitten. Beim Spiel zwischen seinem Klub Al-Wakrah gegen Al-Rayyan ist der 32-Jährige am Samstag kurz vor Ende der ersten Halbzeit zusammengebrochen und wurde daraufhin auf dem Platz notärztlich versorgt. Auf Bildern ist zu sehen, wie ein Krankenwagen anschließend auf den Platz fuhr. Coulibaly befinde sich in medizinischer Versorgung, teilte die Liga am Abend in einem Statement mit und wünschte dem Verteidiger eine schnelle Genesung.

