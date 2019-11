Ousmane Dembélé aus Barcelona-Kader gestrichen: Deshalb fehlt der Ex-BVB-Profi gegen Levante

Eigentlich sollte Ousmane Dembélé beim Auswärtsspiel des FC Barcelona gegen den FC Levante am Samstagnachmittag (16 Uhr/DAZN) sein Comeback für die Katalanen geben - der ehemalige Rechtsaußen von Borussia Dortmund hatte in den letzten Spielen eine Rotsperre abgesessen und sollte gegen den Tabellenzwölften erstmals wieder dabei sein. Daraus wird allerdings nichts. Denn Trainer Ernesto Valverde verzichtet überraschend auf eine Nominierung des 22-Jährigen, streicht Dembélé komplett aus dem Kader.

Der Name 'Dembélé' fehlte in der 19 Mann starken Auflistung des Kaders, der die kurze Reise aus Katalonien nach Valencia antrat - anders als DFB-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, Weltfußballer Lionel Messi und Teenager-Juwel Ansu Fati. Warum wurde Dembélé, der in dieser Saison auch schon verletzt fehlte, nicht nominiert? Darüber rätselten Journalisten wie Fans. Eine offizielle Erklärung des FC Barcelona gab es nicht.