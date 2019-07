Bericht: FC Bayern blitzt mit erstem Transfer-Angebot für Ousmane Dembélé beim FC Barcelona ab

Der FC Bayern soll mit einem ersten Angebot für Flügelspieler Ousmane Dembélé beim FC Barcelona abgeblitzt sein. Wie die spanische Sporttageszeitung Sport berichtet, sei den Katalanen eine Offerte über 70 Millionen Euro zu gering gewesen sein. Demnach würde der Klub erst bei einer Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen schwach werden. Dembélé war im Sommer 2017 von Borussia Dortmund zu den Spaniern gewechselt . Nach den ersten Bonuszahlungen überwies Barca bisher insgesamt 125 Millionen an den BVB , die Summe könnte erfolgsabhängig um weitere 20 Millionen steigen.

Bayern bei Transfer unter Druck

Die Bayern gerieten auf dem Transfermarkt zuletzt zunehmend unter Druck. Während andere Topklubs - wie auch der BVB - sich bereits auf der Zielgeraden ihrer Personalpolitik befinden, klafft im Kader des deutschen Rekordmeisters weiterhin so manches Loch. In Dembélés Weltmeisterkollegen Lucas Hernandez und Benjamin Pavard wurden zwei Defensivkräfte verpflichtet. Für die Offensive kam bisher nur Fiete Arp vom Hamburger SV .

Dabei sind gerade für das Spiel nach vorn nach einige Planstellen zu besetzen. Schließlich verließen in Arjen Robben, Franck Ribéry und James Rodriguez drei Hochkaräter den Verein. Trainer Niko Kovac forderte unlängst noch vier neue Spieler und dürfte damit gestandenes Personal in der Kategorie Dembélés gemeint haben. Pikant: Bayern-Boss Uli Hoeneß hatte sich in der Vergangenheit nicht gerade positiv über den Franzosen geäußert.