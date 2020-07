Berichte: Manchester United an Barcelona-Star Dembelé interessiert - Millionen-Bonus für BVB bei Transfer

Bei Borussia Dortmund spielt Ousmane Dembelé schon seit 2017 nicht mehr - der Franzose wechselte für stolze 105 Millionen Euro zum FC Barcelona. Damit ist der 23-Jährige noch bis heute Rekord-Abgang des BVB. Von einem erneuten Wechsel des Franzosen würden die Dortmunder nun aber dennoch stark profitieren. Das berichtet die Bild. Nach Informationen des Blattes würde der Bundesliga-Vizemeister bei einem Transfer 20 Millionen Euro kassieren. So seien im Vertrag mit Barcelona 40 Millionen Euro an einsatzbedingten Bonuszahlungen verankert - von denen bisher aber nur die Hälfte gezahlt wurde. Der katalanische Top-Klub soll verpflichtet sein, den Rest bei einem zwischenzeitlichen Dembelé-Transfer sofort an die Dortmunder zu zahlen.

"The Athletic": Manchester United an Dembelé-Transfer interessiert

Und ein Wechsel scheint nicht unwahrscheinlich. Nach Informationen des englischen Portals The Athletic ist Manchester United an einer Verpflichtung des Barca-Stars Dembelé interessiert. Bis 2022 steht der Offensivmann noch bei Barca unter Vertra. Für rund 50 Millionen Euro könnte Dembelé die Katalanen nun aber wohl verlassen. Für Barcelona machte der Ex-BVB-Profi in drei Jahren 74 Spiele, dabei gelangen ihm 19 Tore und 17 Vorbereitungen. Aktuell ist der Franzose mal wieder verletzt - schon seit Ende 2019 plagt ihn eine hartnäckige Oberschenkelverletzung. Auch aufgrund der vielen Verletzungen soll die Klausel für die letzte Bonuszahlung noch nicht in Kraft getreten sein.

Ein Transfer des Flügelstürmers dürfte dem BVB also in zweierlei Hinsicht in die Karten spielen. Neben den 20 Millionen Euro, die Dortmund sofort kassieren würde, könnte durch den Wechsel von Dembelé nach Manchester auch ein Verbleib von Jadon Sancho deutlich wahrscheinlicher werden - schließlich galt United zuletzt als einer der möglichen Abnehmer für Sancho.

30 ehemalige Spieler des FC Barcelona und was aus ihnen wurde Der SPORTBUZZER stellt 30 ehemalige Spieler des FC Barcelona vor. Was machen Ronaldinho, Mark van Bommel oder David Villa heute? ©