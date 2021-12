Bericht über Transfer-Poker: Barcelona-Star Ousmane Dembélé verhandelt mit Paris Saint-Germain

Ex-Dortmund-Stürmer Ousmane Dembélé vom FC Barcelona verhandelt nach Medienberichten über einen Wechsel zu Paris Saint-Germain . Die Gespräche seien aufgenommen worden, nachdem die Verhandlungen zwischen Barcelona und dem Franzosen (24) über eine Verlängerung des am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrages ins Stocken geraten seien, berichtete am Donnerstag die katalanische Fachzeitung Mundo Deportivo, die sich beim FC Barcelona gut auskennt. Dembélé würde im Sommer ablösefrei wechseln können.

Nach Medienberichten steht Barça derweil auch vor einer Verstärkung der Offensive - und zwar mit Álvaro Morata. Der 29 Jahre alte spanische Nationalspieler fühle sich bei Juventus Turin in Italien nicht wohl und sei vom neuen Barcelona-Trainer Xavi Hernández zum Wechsel möglicherweise bereits im Winter überredet worden, berichteten am Donnerstag die Fachzeitung AS und der Radiosender Cadena Ser. Nun müssten sich noch die Clubs einigen, hieß es.