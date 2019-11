Barca-Profi Dembélé verlässt unter Tränen den Platz - BVB-Fans verhöhnen Ex-Spieler

Was für ein bitterer Abend für Ousmane Dembele. Der ehemalige BVB-Spieler wollte in der Partie gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund zeigen was er kann. Doch es kam ganz anders. Zwar gewann Barca den Champions-League-Vergleich mit den Schwarz-Gelben mit 3:1 - doch dem Franzosen war nach dem Abpfiff sicherlich nicht zum Jubeln zu Mute. Denn in einem Zweikampf mit Raphael Guerreiro verletzte sich der Offensivman am Fuß. Daraufhin zog er sich beide Schuhe aus - und ging unter Tränen schon in der 26. Minute enttäuscht vom Feld.