Die Verletzungsakte von Ousmane Démbelé: So oft fehlte der Barcelona-Star seit seinem Wechsel vom BVB

Dembélé wird Barcelona bis Jahresende fehlen

In diesem Jahr wird der 22-Jährige nicht mehr zum Einsatz kommen. Zum wiederholten Male fehlt er seinem Team nun wegen einer Verletzung - und genau das scheint Barca-Stürmer Suarez sichtlich zu beunruhigen. Deshalb auch seine Aufforderung an das medizinische Team, konkrete Ursachenforschung zu betreiben. Die ist auch dringend notwendig. Die Verletzungsakte Dembélé seit dessen Wechsel vom BVB zum spanischen Top-Klub vor zweieinhalb Jahren wird immer länger. Der SPORTBUZZER hat sich die Ausfall-Historie des französischen Weltmeisters angeschaut.

Kurz nach seiner Ankunft in Barcelona musste Dembélé bereits erstmals länger aussetzen. Von September bis Jahresende 2017 absolvierte der Offensivspieler kein Spiel für seinen neuen Klub, verpasste insgesamt 20 Partien. Der Grund dafür war eine hartnäckige Oberschenkelverletzung. Mitte Januar 2018 erlitt Dembélé dann einen Muskelbündelriss und musste erneut einen Monat lang pausieren. Bis zum Ende der Spielzeit 2017/2018 fehlte der französische Nationalspieler insgesamt 132 Tage. So absolvierte der Ex-BVB-Star nur 17 Spiele (drei Tore) in der Debüt-Saison bei Barcelona.

Hinrunde der Saison 2018/2019 lief gut für Dembélé

In der Hinrunde der Spielzeit 2018/2019 lief es für Dembélé dann deutlich besser. In 26 Einsätzen erzielte der Flügelstürmer 13 Treffer - keine Spur von Verletzungssorgen. Doch im Januar 2019 erlitt Dembélé dann eine Knöchelverletzung, die ihn rund zwei Wochen außer Gefecht setzte. Im März folgte ein Muskelbündelriss (Ausfallzeit rund ein Monat), danach zog er sich im Mai zum zweiten Mal eine Oberschenkelverletzung zu. Die Saison war für ihn damit beendet, die letzten vier Pflichtspiele von Barca in der vergangenen Saison verpasste er dadurch.

Wie die vorherige Spielzeit aufhörte, so startete auch die aktuelle. Von Mitte August bis Mitte September verpasste Dembéle wegen einer erneuten Oberschenkelblessur weitere fünf Spiele für die Katalanen und kam auch danach nicht richtig in Tritt. Eine weitere kleinere Muskelverletzung folgte dann Ende September. Als es im Herbst - wie schon in der Hinrunde der Saison 2018/2019 - dann so aussah, als wäre die Misere zu Ende, zog sich Dembélé schließlich in der Königsklasse gegen den BVB wieder eine Verletzung im Oberschenkel zu. Die Folge: Ausfall bis Ende 2019, kein Spiel mehr in der Hinrunde.

Dembélé war insgesamt 275 Tage lang verletzt

Insgesamt verpasste Dembélé seit der Ankunft in Barcelona 52 Spiele für seinen Klub. Die Ausfallzeit beläuft sich auf 275 Tage - also ein dreiviertel Jahr innerhalb von zweieinhalb Jahren! Die von Teamkollege Suarez geforderte Ursachenforschung blieb bisher aus. Häufig hieß es, dass Dembélé falsch trainiere. Belegt wurde dies aber bislang nie. Allein: Die Verletzungsakte des erst 22 Jahre alten Barca-Profis spricht für sich.