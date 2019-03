Rückschlag für Ousmane Dembele - FC Barcelona wochenlang ohne früheren BVB-Star

Der FC Barcelona muss vorerst auf den früheren BVB -Profi Ousmane Dembélé verzichten. Der 21 Jahre alte Franzose habe sich beim 5:1 der Katalanen gegen Olympique Lyon im Champions-League -Achtelfinale eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, teilte der spanische Meister am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Der Linksaußen müsse voraussichtlich drei bis vier Wochen pausieren.

Dembélé war am Mittwochabend 20 Minuten vor Spielende eingewechselt worden und hatte kurz vor dem Abpfiff noch ein Tor erzielt. Der französische Nationalspieler war im Sommer 2017 für bis zu 145 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Barcelona gewechselt und hatte besonders in seiner ersten Saison bei den Spaniern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Spielzeit warf ihn zu Beginn des Jahres eine Knöchelverletzung zurück.