"Kinder müssen raus": Sportvereine fordern Lockerungen in Offenem Brief an Landesregierung

Wer Sport treiben will, ist in diesen Tagen meist draußen unterwegs – obwohl sogar die Fitnessstudios in der Pandemie wieder öffnen. Nur die Sportvereine dürfen noch immer kaum Outdoorsport anbieten, kritisieren deren 28 größte Vertreter Niedersachsens in einem offenen Brief an die Landesregierung und Innenminister Boris Pistorius. „Wir können draußen sicheren Sport anbieten. Das ist besonders wichtig für die Kinder und Jugendlichen“, sagt Hajo Rosenbrock, Vorsitzender des TK Hannover, eines Vereins-Riesen in Hannover. Rosenbrock war federführend beim Verfassen des Briefes. Er sagt: „Die Erkenntnisse der führenden Aerosolforscher in Deutschland bestätigen, dass die Ansteckungen drinnen stattfinden. Darauf müssen wir schnell reagieren.“ Anzeige Konkret geht es um Überlegungen, den kontaktlosen Sport in Gruppen im Freien bis 20 Teilnehmer wieder zu erlauben. „Wir sehen weiterhin die Situation, dass bei steigenden Temperaturen der öffentliche Raum und Spielplätze stark mit Sporttreibenden bevölkert sein werden, hier können wir Hygienekonzepte auf unseren Sportanlagen besser umsetzen“, heißt es im Brief. Zu den 28 Vereinen gehören unter anderem Hannover 96, der VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig.

"Die Kinder müssen raus" Sportminister Pistorius sagte dazu am Mittwochabend bei einer digitalen Sportkonferenz der SPD: Er finde es großartig, dass es solche Konzepte gibt. Wenn man in einer Kommune beispielsweise den Einzelhandel für Modellprojekte öffne, dann sollte man das auch für den Sport ermöglichen – „mindestens für den Sport an der Luft“. Aber am Ende entscheide nicht er, sondern „richtigerweise das Gesundheitsministerium. Da bin ich nur der Fachminister, der für etwas werben kann, was ich gerne tue.“ Pistorius schränkte allerdings ein: „Wenn das Infektionsschutzgesetz kommt, wird uns dieser Spielraum wahrscheinlich ohnehin fehlen, jedenfalls vorerst.“ Die Hannoveraner freuen sich dieser Tage über die Öffnungen vieler Fitnessstudios. Beispielsweise lässt der Trampolinpark Jump/One wieder Besucher zu – unter strengen Auflagen dürfen sich bis zu 60 Menschen in der Halle aufhalten. Die Sportvereine in Niedersachsen treten hingegen auf der Stelle. Ein Outdoortrainingsbetrieb mit maximal zwei Personen auf einem Viertel eines Platzes ist erlaubt, mehr nicht. Das ist nicht mehr zeitgemäß, findet Rosenbrock: „Zur Not geht es ja auch erst einmal kontaktlos, wenn es sein muss, aber die Kinder müssen raus. Und auch im Gesundheitssport können wir draußen viel anbieten.“ Unterstützung vom VfL Eintracht Hannover Auch andere Vereine unterstützen die Forderung Rosenbrocks. Der VfL Eintracht Hannover arbeitet bereits an Konzepten, um das Fußballtraining mit mehr als zwei Personen auf einem Viertel eines Spielfeldes zu erlauben. „Bei einer Platzfläche von 7500 Qua­dratmetern glaube ich nicht, dass man sich ansteckt“, meint Eintrachts Spartenleiter Christoph Kröner. „Die Landesregierung sollte jegliche Outdoorsportarten freigeben. Die Menschen machen ja jetzt auch Sport – nur versammeln sie sich zu Tausenden zum Beispiel am Maschsee.“ Den offenen Brief unterstützt Kröner, er zweifelt aber, dass er Konsequenzen hat: „Der Sport steht in den Verordnungen des Landes leider ganz hinten. Ich glaube leider nicht, dass sich etwas dadurch verändert.“