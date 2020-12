"Ouvertüre, die an Beethoven erinnerte": So kommentiert die Presse RB Leipzigs 3:2 gegen ManUnited

Leipzig. Nach dem 3:3 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern hat RB Leipzig in der Champions League dessen englisches Pendant ausgeschaltet. 3:2 (2:0) besiegten die Messestädter am Dienstagabend Manchester United . Ein vor allem in Halbzeit eins fast schon übermächtiger Angelino, Amadou Haidara und Justin Kluivert sorgten für die Tore beim Gastgeber, die nun für das Achtelfinale der Königsklasse planen können.

Nach dem Sieg gegen die Red Devils, die im Hinspiel RB im Old Trafford noch mit 5:0 überrannt hatten, drückte Nagelsmann jeden einzelnen Spieler und brüllte seine Freude in den Abendhimmel. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball spielten die Sachsen die Briten teilweise schwindlig und zogen in der mit Paris Saint-Germain hochkarätig besetzten Gruppe H am 20-fachen englischen Meister vorbei.