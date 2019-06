Bericht: Doch nicht FC Bayern? Ozan Kabak erhält Vertragsangebot vom AC Mailand

Nach dem Sturz in die Zweitklassigkeit greift beim Winter-Neuzugang eine Klausel, die es dem jungen Türken ermöglicht, gegen eine verhältnismäßig niedrige Ablöse zu wechseln. Offenbar soll es sich um rund 15 Millionen Euro handeln. Will der FCB Kabak wirklich für relativ kleines Geld verpflichten , dann muss er schnell handeln. Denn mit dem AC Mailand macht ein prominenter Klub aus der italienischen Serie A dem Rekordmeister Konkurrenz.

Mislintat: "Wird einen Klub geben", der Ausstiegsklausel zieht

Wie das Portal DiMarzio berichtet, hat Milan dem Abwehrspieler am Donnerstag ein Vertragsangebot gemacht. Man sei opimistisch, dass es mit dem Transfer klappt. Kabak soll sich demnach bereits am Freitag mit einer Antwort beim AC melden, die inzwischen von Marco Giampaolo trainiert werden. Auch Sky meldet, dass Mailand inzwischen Favorit auf die Dienste Kabaks ist, dessen Vertrag in Stuttgart noch bis 2024 läuft. Auch der FC Porto und die AS Monaco sind am 19-Jährige interessiert.