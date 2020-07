Bericht: FC Liverpool will Transfer von Ozan Kabak - Schalke 04 kann auf hohe Ablöse hoffen

Der FC Schalke 04 steckt nicht nur in einer sportlichen, sondern auch in einer großen finanziellen Krise. Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2019 belasten den Ruhrpott-Klub. Kommt Schalke nun ausgerechnet der Premier-League-Meister FC Liverpool um Star-Trainer Jürgen Klopp zur Hilfe? Nach Informationen der Bild sind die Reds an Abwehrchef Ozan Kabak interessiert. Der Transfer könnte S04 rund 35 Millionen Euro in die Kassen spülen.