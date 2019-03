VfB-Rekordtransfer Ozan Kabak: Der neue Stuttgart-Star träumt schon vom FC Bayern

Der Schritt zum VfB Stuttgart in die Bundesliga ist für den türkischen Rekordtransfer Ozan Kabak ein klarer Teil seines Karriereplans. Er habe von vornherein einen solchen Wechsel im Sinn gehabt, sagte der Elf-Millionen-Euro-Wintertransfer des VfB am Mittwoch in Stuttgart. Kabak kam im Winter von Galatasaray Istanbul. „Mein nächster Schritt sollte immer sein, nach der Türkei in einer europäischen Top-Liga zu spielen. Das wollte ich so schnell wie möglich realisieren.“ Kabak durchlief ab 2011 die Jugendmannschaften von Galatasaray Istanbul und spielte für den türkischen Verein auch in der Champions League.