So erklärt Ozan Kabak seinen Wechsel zum FC Schalke - Fußverletzung stoppt Neuzugang

Bitter für Kabak: Er verletzte sich am Dienstag im Training. Der Verteidiger bekam einen Schlag auf den Fuß und musste danach die Einheit abbrechen. "Im Anschluss an das für zwei bis drei Wochen prognostizierte Individualtraining wird eine Kontrolluntersuchung erfolgen, die darüber Aufschluss geben soll, wann Kabak wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", teilt der Klub mit.

Der Vizemeister des Jahres 2018 und Fast-Absteiger der Vorsaison hatte Kabak für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro vom Bundesliga-Absteiger Stuttgart verpflichtet. Am Abwehrspieler sollen auch andere europäische Klubs interessiert gewesen sein. "Ich wollte auf jeden Fall in die Bundesliga und ich will auch spielen", begründete Kabak seine Entscheidung für den Bundesliga-14. der Vorsaison.