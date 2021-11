Özcan kontert Burkardt: Mainz und Köln mit Remis – Sorge um Torjäger Modeste

Sieg verpasst, Sorge um Torjäger Anthony Modeste: Der 1. FC Köln ist am Sonntag beim FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. Jonathan Burkardt hatte den Gastgeber aus Mainz sogar zunächst in Führung gebracht (41.), Salih Özcan gelang kurz nach dem Seitenwechsel nur noch der verdiente Ausgleich (47.). Kurz vor der Pause musste Köln zudem einen weiteren Nackenschlag hinnehmen: Stürmer Modeste musste frühzeitig verletzt vom Platz. Köln bleibt trotz der Überlegenheit auch im fünften Bundesliga-Spiel in Serie ohne einen Dreier und fällt mit 15 Punkten auf Platz zwölf zurück. Mainz bleibt indes zum vierten Mal hintereinander ohne Pleite und liegt drei Punkte vor Köln auf Rang acht des Tableaus.

Mainz-Trainer Bo Svensson begann gegen Köln mit der gleichen Startelf wie vor der Länderspielpause gegen Borussia Mönchengladbach (1:1). Das erfolgreiche Sturmduo Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo war damit erneut von Beginn an dabei. Svensson musste nur auf den Außenbahnspieler Anderson Lucoqui (Innenbandverletzung im Knie) verzichten. Jean-Paul Boetius kam zu seinem 100. Bundesliga-Einsatz. Bei den Gästen aus Köln kehrte der defensive Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri nach knapp sechs Wochen in den Kader zurück. Der Tunesier saß zunächst aber auf der Bank. Im Vergleich zum 2:2 gegen Union Berlin gab es nur einen Wechsel bei den Kölnern: Luca Kilian kam für Timo Hübers in die Startformation.

Köln hatte nach zwei sieglosen Partien auf nationaler Ebene den besseren Start erwischt. Ein großes Manko: Die eigene Effektivität vor dem gegnerischen Tor. Erst scheiterte Ondrej Duda bei einer Doppelchance zunächst an Mainz-Keeper Robin Zentner und schoss den Abpraller über das leere Tor (20.), nur zehn Minuten später konnte auch Luca Kilian den Ball per Kopf nach einer Ecke nicht im Kasten der Gastgeber unterbringen (30.). Besser machten es dann die Mainzer auf der anderen Seite. U21-Nationalspieler Jonathan Burkardt profitierte von einer unfreiwilligen Kopfballvorlage von Karim Onisiwo, verschaffte sich mit einem Haken Platz und schoss zur überraschenden Führung ein (41.). Kurz darauf ein weiterer großer Wermutstropfen auf Seiten der Kölner: Torjäger Anthony Modeste musste kurz vor dem Pausenpfiff nach einem Zusammenprall mit Stefan Bell ausgewechselt werden (45.+3). Es besteht der Verdacht auf eine schwere Beckenprellung.