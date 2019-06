Erdogan-Rede, Hochzeitstanz, Flitterwochen: So lief die Trauung von Mesut Özil und Amine

Fußballstars sind Menschen des öffentlichen Lebens, die nicht nur auf dem grünen Rasen von Fans und Pressevertretern beäugt werden. Das mediale Interesse ist auch dann groß, wenn es nicht um Titel, Tore und Triumphe geht. Die Hochzeiten von Bastian Schweinsteiger oder Manuel Neuer in den vergangenen Jahren waren Beweis genug.

Mit der Trauung von Arsenal-Profi Mesut Özil, der seiner Verlobten Amine Gülse am Freitagmorgen standesamtlich sein Ja-Wort gab, waren diese Beispiele jedoch nicht zu vergleichen. Der Grund: Diese Hochzeit in Istanbul hatte politische Brisanz.

Der Ablauf der Özil-Erdogan-Affäre in Zitaten Mesut Özil ist nach langem hin und her um sein Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Doch wie hat sich die ganze Affäre eigentlich nochmal zugetragen? Der SPORTBUZZER rekonstruiert mit den wichtigsten Zitaten! ©

Anzeige

Seitdem der Arsenal-Profi am Donnerstag den Termin bestätigt hatte, machten Spekulationen weit über den Bosporus hinaus die Runde. Wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unter den Gästen sein? Das Verhältnis zwischen dem Arsenal-Profi und dem umstrittenen Staatsmann spaltet seit gut einem Jahr die Gemüter. Özil hatte nach dem frühen Aus in der Gruppenphase bei der WM in Russland im Sommer 2018 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, nachdem er während des Turniers von Fans und zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik und Sport für ein Foto mit dem türkischen Machthaber teils scharf angegriffen worden war.

Die Erdogan-Rede: Das wünscht sich der Trauzeuge für Mesut und Amine

Etwa zwölf Monate später erschien eben dieser Recep Erdogan nun also auf der Hochzeit des ehemaligen DFB-Spielers. Und zwar nicht nur - wie bereits zuvor angenommen - als Gast, sondern auch als Trauzeuge. Vor romantischer Meereskulisse gratulierte der 65-Jährige dem Hochzeitspaar und empfahl den beiden im Rahmen seiner Rede, zeitnah an die Familienplanung zu denken. "Leider wurde in unserem Land jahrelang Geburtenkontrolle durchgeführt", erklärte der türkische Präsident, der sich wünsche, dass die "gut erzogene Generation" das Gleichgewicht wieder herstelle.

Rund 300 Gäste begaben sich am Freitag ins Fünf-Sterne-Hotel "Four Seasons", um den Feierlichkeiten des Hochzeitspaares beizuwohnen. Wer eine Einladung erhalten hatte, durfte sich ein Bild von den tänzerischen Qualitäten des Fußballstars machen. Und für diejenigen, denen es nicht vergönnt war, dem Paar bei der Ausübung der traditionellen türkischen Tänze zuzusehen, veröffentlichte Amine Gülse ein Instagram-Video.

Özil flittert in einer türkischen Luxus-Villa

Zudem ließ es sich die Braut nicht nehmen, ihre Entertainment-Qualitäten höchstpersönlich unter Beweis zu stellen. Die in Schweden geborene Amine, die in der Türkei als Schauspielerin und Model (wurde 2014 zur "Miss Türkei" gekürt) bekannt ist, nahm im Rahmen der Feier das Mikrofon an sich und gab das Lied "Pazara Kadar" von Mustafa Sandal zum Besten.

Im Anschluss an die rauschende Partynacht geht es für das frisch gebackene Ehepaar in die Flitterwochen. Eine weite Reise ist nach Bild-Informationen nicht geplant, Mesut und Amine werden es sich dem Bericht zufolge in dem türkischen Ort Alacati in einer 3500 Quadratmeter großen Luxus-Villa gutgehen lassen.

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.