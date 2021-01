Özil verrät: DFB-Präsident Fritz Keller schrieb persönlichen Brief wegen Rücktritt - Aus "nie bereut"

Über zwei Jahre ist der Rücktritt von Mesut Özil inzwischen her - doch auf höchster Ebene beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) scheint das Thema noch immer nicht abgehakt gewesen zu sein. Wie Özil am Montag bei Twitter bekanntgab, habe DFB-Präsident Fritz Keller ihm kürzlich einen persönlichen Brief geschrieben, in dem er auf alle Kritikpunkte rund um den Rücktritt im Sommer 2018 einging. "Ich bin dankbar, dass ich kürzlich einen sehr persönlichen Brief vom DFB-Präsidenten Fritz Keller bekommen habe, der auf alle Probleme von damals einging", schrieb Özil auf Twitter. Details verriet er aber nicht - während er von Fenerbahce Istanbuld schwärmte und eine Rückkehr zum FC Schalke zunächst ausschloss.

