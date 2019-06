Ausgelost: Das sind die Ansetzungen in der 1. Runde des Kreispokals Hannover

AS Ambrosiana - Badenstedter SC

FC Can Mozaik - SV Borussia Hannover

US Figli D'Italia - SV Velber

Gespielt wird die 1. Runde am Sonnabend, 3. August, und Sonntag, 4. August. Die 2. Runde, für die der TSV Schloß Ricklingen ein Freilos erhalten hat, steht am Mittwoch, 21. August, auf dem Programm. Auch die 3. Runde ist bereits angesetzt worden, sie geht am Dienstag, 3. September, über die Bühne.