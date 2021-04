Paarungen, Termine und Co.: So geht es im Halbfinale der Europa League weiter

Durch das Weiterkommen des aktuellen Tabellenzweiten der Premier League , Manchester United, sowie den "Gunners" aus London (aktuell Neunter in England) ist die Chance auf ein rein englisches Finale weiter gegeben. Denn die Paarungen und die Rahmentermine stehen bereits seit Wochen fest. Eine separate Halbfinal-Auslosung ist nicht mehr nötig. Daher war bereits im Vorfeld klar, dass es in der Vorschlussrunde nicht zum Duell der beiden Liga-Konkurrenten kommen kann. Die Halbfinal-Paarungen versprechen dennoch hochklassige Europapokal-Abende.

Die Halbfinal-Paarungen der Europa League und die Termine im Überblick:

Für die aktuelle Europa-League-Saison sicherte sich erneut der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte. DAZN zeigt jede Partie der K.o.-Phase der Europa League live und in voller Länge und bietet zudem die Konferenz-Option "GoalZone" an. Die Halbfinal-Spiele können somit sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgt werden. Das Finale findet am 26. Mai in Danzig statt.