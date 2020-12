"Packendes Spiel": Stimmen zum Torspektakel zwischen Bayern und RB Leipzig

RB-Coach Julian Nagelsmann nahm drei Umstellungen im Vergleich zum 4:3 in der Champions League gegen Basaksehir vor. In der Offensive begann überraschend Justin Kluivert. Auch Christopher Nkunku und Tyler Adams durften ran. Die Messestädter legten engagiert los - und gingen verdient in Führung. Nkunku, der in Istanbul wegen privater Probleme gefehlt hatte, schloss einen Konter erfolgreich ab. Ein historischer Treffer, denn bis dato war RB in München stets ohne Tor geblieben. Es war der Auftakt zu turbulenten 25 Minuten, in denen der Ball noch dreimal im Tor zappelte. Erst drehten die Gastgeber durch Jamal Musiala und Thomas Müller die Partie. Dann feierte luivert seine Tor-Premiere für die Roten Bullen - 2:2. Was für eine Halbzeit!