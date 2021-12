Packendes WM-Duell, deutsche GP-Flaute: Norbert Haug analysiert die Formel-1-Saison 2021 – und blickt auf 2022

Senna gegen Prost, Schumacher gegen Hill, Häkkinen und Co. – und nun Verstappen gegen Hamilton! Diese Formel-1-Saison wird wohl kein Fan so schnell vergessen. 2021 wurde mit der Rivalität zwischen dem neuen Red-Bull-Weltmeister und dem Rekordchampion ein neues Kapitel Motorsportgeschichte geschrieben. Verstappen und Hamilton duellierten sich in den 22 Rennen knallhart und krachten mehr als nur einmal ineinander. Dass beide punktgleich ins letzte Rennen in Abu Dhabi gingen und ausgerechnet die letzte Runde nach einem umstrittenen Safety-Car-Neustart die WM-Entscheidung brachte, setzte der hochspannenden Saison die Krone auf. Hamilton, der zum Saisonende immer besser wurde, verlor so auf bitterste Art und Weise seinen bereits sicher geglaubten achten WM-Titel. Anzeige

Und auch abseits des jetzt schon legendären Duells sorgte die Formel 1 2021 für Gänsehaut-Momente: Mit Mick Schumacher debütierte der 22-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher im (komplett unterlegenen) Haas in der Königsklasse des Motorsports, in der noch ein weiterer großer Name zu finden war: McLaren-Mercedes. Die legendäre Partnerschaft lebte in diesem Jahr neu auf – und war vor allem zum Ende der Europa-Saison – leider ohne Grand Prix in Deutschland – mehr als nur konkurrenzfähig. Mit Daniel Ricciardo (Monza) trug sich erstmals seit 2012 wieder ein McLaren-Mercedes-Fahrer in die Siegerlisten ein – anders als der zweite Deutsche im Feld, Sebastian Vettel, der nach seinem Wechsel von Ferrari zu Aston Martin zumeist im Mittelfeld fuhr.

Und wie sah SPORTBUZZER-Kolumnist Norbert Haug die Saison 2021? Wir haben beim langjährigen Mercedes-Motor­sport­chef, der die Karrieren der jeweiligen sieben­maligen (Rekord-)Welt­meister Lewis Hamilton und Michael Schumacher von Beginn an begleitet und mit beiden als Sport­chef erfolg­reich gearbeitet hat, nachgefragt: Was waren für die F1-Legende die drei Top- und Flop-Schlagzeilen der Saison? Haugs Antworten im Überblick:

2022 geht es aufgrund eines neues Reglements mit neuen Formel-1-Autos weiter. Die "Dienstwagen" von Verstappen und Co. werden kompakter und die Rennen sollen dank unter anderem verbesserter Aerodynamik noch spannender werden. Aber geht das überhaupt? Und kann der Red-Bull-Pilot trotz der neuen Autos ähnlich über Jahre wie Hamilton dominieren? Schließlich könnten sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Und wie sieht es mit der Zukunft des noch punktlosen Mick Schumacher, der zuletzt als Ersatzfahrer von Ferrari bestätigt wurde, aus? Zum Abschluss haben wir Norbert Haug drei Thesen vorgelegt, die auf die am 20. März in Bahrain startende Saison abzielen.



These 1: Max Verstappen kann eine Ära prägen wie Lewis Hamilton. Haug: "Eine gewagte These. Wer einen Titel gewinnt, gewinnt noch lange keine sieben. Sebastian Vettel hat mit Red Bull vier WM-Titel in Folge gewonnen, aber danach seit 2013 keinen weiteren. Ein absolut konkurrenzfähiges Auto und Team vorausgesetzt, hat Verstappen zweifellos die Voraussetzungen zum Seriensieger."

These 2: Die neuen F1-Autos werden für noch spannendere Rennen sorgen. Haug: "Ich schaue mir das sehr gerne an, bevor ich dazu ein Urteil treffe. Noch spannender als 2021 an der Spitze ist jedenfalls schwer vorstellbar. Was aber in jedem Fall hilfreich wäre, ist, dass der Fünftplatzierte nicht nach zehn Runden bereits 30 Sekunden hinter dem Ersten liegt."