BVB-Torjäger Paco Alcacer tritt gegen FC Barcelona nach: "Schlecht behandelt"

38 Pflichtspiele, 26 Tore - Die Torquote von Paco Alcacer bei Borussia Dortmund ist beeindruckend. Der nur 1,75 Meter große spanische Nationalspieler ist einer der wichtigsten Spieler des BVB - was er auch in dieser Saison mit fünf Treffern in vier Partien wieder zeigt. In Bestform trifft Alcacer am Dienstag (21 Uhr) zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison nun auf seinen Ex-Klub FC Barcelona. Kurz vor dem Dortmund-Heimspiel hat der BVB-Stürmer beim Radio-Sender Cadena SER über seine Zeit beim katalanischen Top-Verein gesprochen - vor allem eine Sache stört ihn noch heute.

BVB-Star Paco Alcacer legt gegen FC Barcelona nach - einige hätten "ihr Wort nicht gehalten"

Im Sommer 2016 wechselte Alcacer vom FC Valencia zum FC Barcelona - als Backup-Stürmer für Superstar Luis Suarez, der seit 2014 beim aktuellen spanischen Meister spielt. Viele Chancen, sein Können unter Beweis zu stellen, erhielt der Torjäger allerdings nicht: In 50 Pflichtspielen für den Messi-Klub war er nicht mehr als ein Ergänzungsspieler und kam nur auf 15 Tore. "Ich muss glücklich sein mit den Partien, die ich dort absolviert habe", sagte Alcacer nun. "Ich habe getan, was ich konnte, um zu spielen - aber am Ende entscheidet es der Trainer." Es sei "sehr schwierig" gewesen zu spielen, wenn man sich mit Spielern wie Suarez um die Position duellieren müsse.

Generell scheint es so, als habe die Chemie zwischen Alcacer und einigen Barcelona-Akteuren nicht gestimmt, wie der heutige BVB-Star nun zugab. "Die Spieler haben sich mir gegenüber gut verhalten und die Fans auch - andere haben mich schlecht behandelt." Laut Alcacer hätten zudem "einige Leute" beim FC Barcelona "ihr Wort nicht gehalten". Wen Alcacer damit allerdings genau meinte, verriet er nicht.

Paco Alcacer: Jubel gegen den FC Barcelona bei BVB-Tor?

Schon im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky vor der neuen Bundesliga-Saison ließ Alcacer durchblicken, dass es ihn seine wenigen Einsatzminuten beim FC Barcelona gestört haben. "Es war tatsächlich so, dass ich fast zwei Jahre keine drei Spiele am Stück gemacht habe. Das war schwer für meinen Körper und er musste sich erst wieder an die Belastung gewöhnen", sagte der BVB-Stammspieler.

Den FC Barcelona verfolgt Alcacer heute noch. "Sie hatten einen schwierigen Start in die Saison", urteilte der Mittelstürmer. "Aber sie werden aufgrund der Identität des Klubs und der Qualität ihrer Spieler eine gute Reaktion zeigen", ist sich Alcacer sicher. Zudem ließ er im Radio-Gespräch offen, ob er beim Spiel gegen seinen Ex-Klub am Dienstag bei einem Torerfolg jubeln wird. Er würde die Entscheidung "in dem Moment" treffen.

