Wolff Fuss: Eine Ode an BVB-Torjäger Paco Alcácer - Tor-Quote beeindruckend

Typen wie Paco Alcácer erhalten in Kommentatorenkreisen gern das Prädikat der ‚eingebauten Torgarantie’. Ich habe mich immer gefragt, wie man sich das rein anatomisch vorzustellen hat. Ob das womöglich mit einer günstigen chromosomalen Ausgangsvoraussetzung zu tun haben könnte?! Vielleicht muss man aber einfach akzeptieren, dass man auch in einer Sportart, wo es für alles Erklärungen zu geben scheint oder es zumindest versucht wird, doch nicht alles erklären kann.

Paco Alcacer: Quote trotz wenig Einsatzzeit beim BVB beeindruckend

Dass der Spanier das Tor in einer derart beständigen Art und Weise trifft, ist ganz sicher in erster Linie seinem fußballerischen Talent geschuldet. Dieses wurde in Valencia gefördert, kam schließlich in Spaniens höchster Spielklasse zur Aufführung und in Barcelona schließlich nicht mehr. Weil es dort auf seiner Position noch viel mehr Talent und überhaupt noch viel mehr von allem gab. Nur so konnte er Dortmunder werden.

Er kam, wie man hörte, nicht in bestem körperlichen Zustand zum BVB. Deshalb verdingte er sich in der Vorsaison meist als Einwechselspieler. Seine Quote war nichtsdestotrotz, aber eben auch deswegen, umso beeindruckender. Er traf im Schnitt alle 86 Minuten!

Wolff Fuss: "Um zu sein wie Paco Alcácer, braucht es einfach ein ‚Näschen’"

Mittlerweile ist er in bester physischer Verfassung, spielt immer von Beginn an und seine Quote liegt wieder unter 90 Minuten je Tor. Bisher sind es vier Treffer in drei Dortmunder Pflichtspielen. Am vergangenen Wochenende wurde er gegen Augsburg wieder mal zum Doppel-Paco. Merke: Ein guter Fitnesszustand ist zuträglich für längere Einsatzzeiten, aber um zu sein wie Paco Alcácer, braucht es einfach ein ‚Näschen’, einen ‚Torriecher’, ‚Instinkt’ oder eben eine ‚eingebaute Torgarantie’. Die gibt’s vom lieben Gott geschenkt, oder gar nicht.

