Bitter für Paco Alcacer: BVB-Stürmer gegen Paderborn verletzt raus - Droht nächster Ausfall?

Diese Halbzeit gegen den SC Paderborn würden die Spieler, Verantwortlichen und Fans von Borussia Dortmund am liebsten ganz schnell aus ihrem Gedächtnis streichen. Im Freitagabendspiel des 14. Spieltags wurden die Schwarz-Gelben in den ersten 45 Minuten von Bundesliga-Schlusslicht vorgeführt. Die BVB-Profis wurden beim Stande von 0:3 mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet. Doch das Ergebnis war nicht die einzige schlechte Nachricht an diesem Abend ...

Wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff musste der BVB einen weiteren Schock-Moment verkraften. Stürmer Paco Alcacer humpelte vom Platz, konnte die Partie verletzungsbedingt nicht fortsetzen. Für den Spanier wechselte Trainer Lucien Favre den deutschen Nationalspieler Julian Brandt ein.

Alcacer kehrte gerade erst von einer Verletzung zurück

Was war passiert? In der 39. Minute verletzte sich Alcacer in einem Duell mit dem Paderborner Jamilu Collins. Der Angreifer, der am Boden liegen geblieben war, ließ sich behandeln, kehrte aber noch einmal aufs Spielfeld zurück. Allerdings sollte es bei einem Versuch bleiben! Noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war die Begegnung für den 26-Jährigen beendet. Bitter für Alcacer: Der Spanier hatte sich gerade erst von einer Blessur (Achillessehnen-Reizung) erholt, stand gegen den SCP erstmals seit dem 6. Spieltag wieder in der Startelf.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

Anzeige

Die verletzungsbedingte Auswechslung war ein weiterer Tiefschlag in einer desaströsen Halbzeit der Dortmunder. Die Hausherren ließen sich immer wieder auskontern und wurden mit drei Gegentoren (Doppelpack von Streli Mamba und ein Treffer von Gerrit Holtmann) bestraft. In der Pause reagierte Favre auf den blamablen Auftritt und nahm zwei weitere Wechsel vor. Thorgan Hazard kam für Mo Dahoud und Achraf Hakimi für Nico Schulz. Damit hat der BVB-Coach bereits sein Auswechselkontingent nach 45 Minuten erschöpft. Immerhin verfehlte die Reaktion des Trainers ihre Wirkung zunächst nicht: Jadon Sancho verkürzte in der 47. Minute auf 1:3.