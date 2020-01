BVB-Stürmer Paco Alcacer: Wohl neuer Klub an Transfer interessiert - Star soll sich von Team separieren

Paco Alcacer vor BVB-Transfer? FC Sevilla soll neuer Interessent sein

Nach dem Transfer des sieben Jahre jüngeren Haaland droht dem 26-fachen Pflichtspiel-Torschützen des BVB (in 47 Partien) ein dauerhafter Bank-Platz in Dortmund. Ein Horror-Szenario für ihn, wie er im Sommer noch bei Sky in einem Interview zugegeben hatte: "Ich bin ein fröhlicher, witziger Mensch, aber wenn ich auf der Bank sitze, mag ich nichts mehr, dann bin ich ein komplizierter Typ, was mir selbst nicht gefällt", sagte der BVB-Star.