BVB-Sportdirektor Zorc spricht über bevorstehenden Alcacer-Transfer - Bei Can "noch keine finale Entscheidung"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sich hat zum Transfer-Wirbel um Paco Alcacer geäußert, nachdem dieser am Donnerstag nicht am Training der Borussia teilgenommen hatte. "Wir haben Paco heute freigestellt, um finale Gespräche mit einem Verein aus Spanien zu führen. Mehr ist dazu nicht zu sagen", erklärte Zorc auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin.

Medienberichten zufolge steht der Spanier kurz vor einem Wechsel zum La-Liga-Klub FC Villarreal. Zorc äußerte sich auch zu den Beweggründen für den bevorstehenden Verkauf des Stürmers. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber wir haben kürzlich auch das System umgestellt und mit Jadon (Sancho, Anm. d. Red.) und mit Thorgan (Hazard, Anm. d. Red.) vorne gespielt. Wir müssen am Ende auch abwägen, was bekomme ich noch von einem Spieler, was kann ich noch erwarten?"