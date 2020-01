Michael Zorc gibt Transfer-Update beim BVB: So ist der Stand bei Paco Alcacer

26 Tore in 47 Spielen: Die Torquote von BVB-Stürmer Paco Alcacer liest sich noch immer beeindruckend. Doch wie lange bleibt der Spanier noch bei Borussia Dortmund ? Zuletzt kamen nach dem Wechsel von Shooting-Star Erling Haaland , der nun direkter Konkurrent von Alcacer im BVB-Sturmzentrum ist, Wechselgerüchte um den Angreifer auf. Laut Bericht der Sport Bild darf Alcacer die Dortmunder bereits per Winter-Transfer ab einem Angebot von 40 Millionen Euro verlassen. Laut Marca soll sich Atlético Madrid interessiert zeigen. Nun hat sich Michael Zorc im Kicker über die Personalie Paco Alcacer geäußert.

Paco Alcacer vor Winter-Wechsel beim BVB? Zorc erkennt keine Anzeichen

Will Alcacer also, wie berichtet, vom BVB in Richtung spanische Heimat flüchten, weil er durch die Haaland-Konkurrenz gefrustet ist? Zorc erkennt nach aktuellem Stand keine Anzeichen dafür beim Torjäger. "Ich lese das nur", sagte Zorc und versicherte, dass er noch nichts von einen Winter-Transfer Alcacers wisse: "Ich mache mir grundsätzlich erst einen Kopf über diese Dinge, wenn etwas konkreter wird."