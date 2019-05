Chaos bei Paderborn-Aufstieg: Schiedsrichter teilte falsches Ergebnis mit

Dieses Spiel wird Philipp Klement in seinem Leben wohl nie wieder vergessen. Nicht etwa, weil der Mittelfeld-Spieler des SC Paderborn den Treffer zum 1:0 bei der 1:3-Niederlage gegen Dynamo Dresden erzielte - sondern weil er laut eigener Aussage von Schiedsrichter Sven Jablonski an der Nase herum geführt wurde.

Paderborn-Spieler Klement nach Fehl-Info von Schiedsrichter im Gefühls-Chaos

Aufstiegs-Chaos beim SC Paderborn um Philipp Klement! Während seine Mannschaft wegen des direkten Aufstiegs in die Bundesliga trotz der Niederlage in Dresden nach Abpfiff jubelte, verfiel Klement für wenige Sekunden in eine Art Schockstarre. Der Grund ist kurios: Paderborn-Profi Klement dachte, dass Verfolger Union Berlin mit 3:2 beim VfL Bochum führen würde. Bei diesem Stand wären die Ostwestfalen noch auf Platz drei abgerutscht und hätten in der Relegation gegen Stuttgart spielen müssen. Und Schuld an dieser Annahme war ausgerechnet Schiedsrichter Jablonski.