Paderborn-Trainer Steffen Baumgart übt Kritik an Schiedsrichtern: "Immer wieder in eine Richtung"

Baumgart sah im zweiten Durchgang sogar noch Gelb. "Die Gelbe Karte, die ich gekriegt habe, ist berechtigt" , sagte Baumgart. Die Leistung von Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Siebert sei "aber auch nicht so gut" gewesen. Der 48-Jährige bemängelte vor allem viele kleinere Entscheidungen, die gegen den SCP gepfiffen worden seien. Sein Team steht weiter auf einem Abstiegsplatz mit fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz und sechs Punkte hinter Rang 15 - da müssen ungewöhnliche Motivationsansprachen her.

Paderborns Trainer verwies nach der hohen Niederlage in der Kabine auf eigene Unzulänglichkeiten: "Ich habe den Jungs gesagt, ich mache mehr Fehler als sie", sagte der 48-Jährige. "Und solange ich mehr Fehler mache und wieder aufstehe und dran arbeite und versuche zu analysieren und zu hinterfragen, können sie das auch machen." Für Baumgart sei entscheidend, "dass die Jungs den Kopf hoch nehmen". Die nächste Chance auf Punkte gibt es am kommenden Samstag in Freiburg.