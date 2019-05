Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem SC Paderborn, Hamburger SV und Union Berlin

Der SC Paderborn hat am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den Hamburger SV die Chance, einen weiteren Schritt in Richtung Erste Liga zu machen. Wenn die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ihr Heimspiel am vorletzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gewinnt und der 1. FC Union Berlin zeitgleich seine Partie gegen den 1. FC Magdeburg (So könnt ihr das Spiel live sehen!) verliert, wären die Ostwestfalen sogar aufgestiegen.

"Wir wollen die letzten Schritte machen und aufsteigen", kündigte SCP-Coach Baumgart an. Der direkte Vergleich spricht aber für die Hanseaten: Die letzten beiden Spiele gegen Paderborn konnten sie gewinnen. In der Liga hatte der Absteiger jedoch zuletzt Schwierigkeiten und hat drei Partien in Serie verloren. HSV-Trainer Hannes Wolf meint: "Wir wollen mit zwei Siegen mindestens Dritter werden."