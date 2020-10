Bundesliga-Absteiger SC Paderborn verpflichtet Marcel Heller: "Viel Tempo und hohe Qualität"

"Bei seinen bisherigen Stationen hat Marcel bewiesen, dass er über viel Tempo und hohe Qualität verfügt. Er stellt auch mit seiner langjährigen Erfahrung eine gute Alternative dar, um unser Offensivspiel zu verstärken", wird SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Heller spielte in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt und FC Augsburg. In 123 Partien gelangen dem Offensivspieler elf Tore, zudem steuerte er 13 Vorlagen bei.