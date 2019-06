Paderborn-Präsident verteidigt Kooperation mit Leipzig: "Sind keine RB-Filiale"

Mit Wut und Spott lehnen die Fans des SC Paderborn die angestrebte Kooperation des Aufsteigers mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig strikt ab. Die Anhänger drohen sogar mit Boykott aller Paderborner Spiele. Eine so deutlich Ablehnung habe SCP-Präsident Elmar Volkmann nicht erwartet. "Die Kooperation ist nur rein sportlich zu sehen, nichts anderes. Wir sind keine RB-Filiale", sagt Volkmann gegenüber der Neuen Westfälischen.

"Die Kritik ist mir nicht so ganz verständlich, weil sie ja ohne jegliche Kenntnis der Sache erfolgt", sagte Volkmann der Deutschen Presse-Agentur. Paderborns Klub-Chef kündigte für Ende Juni ein Gespräch mit den Fans an. "Dann werden wir ihnen die Kooperationsinhalte vorstellen und somit darlegen, dass alle Befürchtungen unbegründet sind", sagte der Präsident.

SCP-Fans schimpfen: "Absolut inakzeptabel"

Die beiden Bundesliga-Klubs hatten am Dienstag in Leipzig ihre künftige Zusammenarbeit im sportlichen Bereich bekanntgegeben. Demnach ist denkbar, dass künftig Spieler erst an Paderborn verliehen werden, bevor sie endgültig nach Leipzig wechseln. Die Bekanntgabe fand zeitgleich mit der Vorstellung von Paderborns bisherigem Manager Markus Krösche als neuer Sportvorstand von RB Leipzig statt.