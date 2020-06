Paderborn-Trainer Baumgart verspricht trotz Bundesliga-Abstieg: "Jedes Spiel ein Feuerwerk"

Der Tabellenletzte SC Paderborn will sich mit Stolz aus der Fußball-Bundesliga verabschieden. „Ich will Charakter von uns sehen. Jedes Spiel soll ein Feuerwerk von uns werden. Wir wollen nicht resignieren, sondern die Saison mit erhobenem Haupt zu Ende bringen. Das erwarte ich jetzt“, sagte Trainer Steffen Baumgart am Montagmorgen bei der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger 1. FC Union Berlin am Dienstag.