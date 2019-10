Paderborn-Trainer Steffen Baumgart spricht über Stotter-Start: "Sehe ich unruhig aus?"

Letzter gegen Vorletzter. „Das hatten wir in dieser Saison ja schon fast zweimal“, sagt Steffen Baumgart, der Trainer vom SC Paderborn 07 . Beide Spiele gegen den Letzten Hertha BSC (5. Spieltag) und den Drittletzten Mainz 05 (7. Spieltag) gingen mit 1:2 verloren, obwohl es einmal mehr eine Menge Lob für die Spielweise der Ostwestfalen gab. Auch vor dem Spiel gegen den aktuellen Vorletzten und Mitaufsteiger 1. FC Köln (So., 15:30 Uhr, Sky) wird der 47-Jährige nicht von seinem Weg abweichen, wie er im SPORT BUZZER-Interview erklärt.

SPORT BUZZER: Herr Baumgart, Sie lassen mit dem SC Paderborn nach dem Aufstieg in der 1. Bundesliga bisher denselben Offensivfußball spielen wie in der letzten Saison – bleiben Sie dabei, auch wenn der SCP erst einen Punkt geholt hat?

"Natürlich können wir mit der Ausbeute aktuell nicht zufrieden"

Nur: Wie lange lässt sich so etwas im Profifußball fortführen?

Es kann nur eine Konsequenz geben: Wir machen so weiter! Wir wollen uns in der Art und Weise entwickeln. Und wenn man sich die Statistiken mal anguckt, sind wir keine Mannschaft, die nur einen Punkt haben dürfte. Wir haben die Spiele allerdings auch nicht verloren, weil das Glück gefehlt hat, das ist zu einfach. Wir wissen, was wir nicht gut machen, aber auch, was wir gut machen – und daran arbeiten wir vorrangig.