Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Paderborn, Union Berlin und Ingolstadt

Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kämpfen am Sonntag (15.30 Uhr) der SC Paderborn und Union Berlin um den direkten Aufstieg in die Bundesliga.

Berlin muss für den erstmaligen Einzug in die 1. Bundesliga beim VfL Bochum gewinnen und zeitgleich auf einen Patzer des einen Punkt besseren SC Paderborn bei Dynamo Dresden hoffen. Schlechter als Platz drei können Berlin und Paderborn die Saison nicht beenden. Für wen es am Sonntag nicht für den direkten Aufstieg reicht, dem bleibt noch die Chance in der Relegation am 23. und 27. Mai gegen den VfB Stuttgart.