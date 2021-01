Dietmar Hamann nach Debüt von Hertha-Trainer Pal Dardai: "Ein Fortschritt war es nicht"

Dardai, der die Hertha bereits von 2015 bis 2019 trainiert hatte und zuletzt in der Talentförderung des Klubs tätig war, hatte bei seinem Einstand zahlreiche neue Mittel eingesetzt, um die Wende zu schaffen. Er nahm im Vergleich zum letzten Spiel unter Labbadia, dem 1:4 gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag, insgesamt sechs Veränderungen in der Startelf vor. So erhielt Rune Jarstein im Tor den Vorzug vor Alexander Schwolow. Auch der von Labbadia zuletzt hart kritisierte Dodi Lukebakio durfte von Beginn an ran. Zum Erfolg führten diese Maßnahmen aber nicht.