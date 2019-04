Bericht: Pal Dardai steht bei Hertha BSC vor dem Aus

Das wäre ein Bundesliga-Hammer: Laut Informationen der Bild steht Trainer Pal Dardai bei Hertha BSC vor dem Aus. Die Verantwortlichen des Tabellenelften seien mit der Entwicklung des Hauptstadtclubs unzufrieden, schreibt das Boulevard-Blatt. So sei bereits sicher, dass Dardai zur neuen Saison nicht mehr auf der Bank der Berliner sitzen wird.

